Informații despre THE EAR STAYS ON (EAR) After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders Pagină de internet oficială: https://theearstayson.xyz/ Cumpără EAR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru THE EAR STAYS ON (EAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru THE EAR STAYS ON (EAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.11K $ 40.11K $ 40.11K Ofertă totală: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Ofertă aflată în circulație: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.11K $ 40.11K $ 40.11K Maxim dintotdeauna: $ 0.00238649 $ 0.00238649 $ 0.00238649 Minim dintotdeauna: $ 0.00002996 $ 0.00002996 $ 0.00002996 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului THE EAR STAYS ON (EAR)

Tokenomie pentru THE EAR STAYS ON (EAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru THE EAR STAYS ON (EAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EAR, explorează prețul în direct al tokenului EAR!

