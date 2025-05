Prețul în timp real pentru The dev is an Ape (APEDEV) astăzi este 0 USD . Are o capitalizare de piață actuală de $ 16.32K USD . Prețul APEDEV la USD este actualizat în timp real. Performanță de piață The dev is an Ape cheie - Volumul de tranzacționare pe 24 de ore este -- USD - Modificarea de preț pentru The dev is an Ape în cadrul zilei este -- - Are o ofertă aflată în circulație de 999.71M USD

Performanță de preț The dev is an Ape (APEDEV) în USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru The dev is an Ape la USD a fost $ 0.

În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru The dev is an Ape la USD a fost $ 0.

În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru The dev is an Ape la USD a fost $ 0.

În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru The dev is an Ape la USD a fost $ 0.

Perioadă Modificare (USD) Modificare (%) Astăzi $ 0 -- 30 de zile $ 0 +23.88% 60 de zile $ 0 +28.52% 90 de zile $ 0 --

Analiza prețului The dev is an Ape (APEDEV)

Descoperă cea mai recentă analiză a prețului pentru The dev is an Ape: Minim și maxim 24 h, ATH și modificări zilnice

Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00101993$ 0.00101993 $ 0.00101993 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +13.88%

Informații de piață pentru The dev is an Ape (APEDEV)

Accesează statisticile pieței: capitalizare de piață, volum pe 24 de ore și ofertă: