Informații despre The Breadverse (BREAD) $BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions. Pagină de internet oficială: https://breadverse.fun Carte albă: https://breadverse.fun/pages/breadverse-official-whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru The Breadverse (BREAD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The Breadverse (BREAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13,85K $ 13,85K $ 13,85K Ofertă totală: $ 849,94M $ 849,94M $ 849,94M Ofertă aflată în circulație: $ 849,94M $ 849,94M $ 849,94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13,85K $ 13,85K $ 13,85K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului The Breadverse (BREAD)

Tokenomie pentru The Breadverse (BREAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The Breadverse (BREAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BREAD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BREAD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BREAD, explorează prețul în direct al tokenului BREAD!

Predicție de preț pentru BREAD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BREAD? Pagina noastră de predicție de preț pentru BREAD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BREAD!

