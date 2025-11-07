Informații privind prețul pentru The Bonk Prophecy (PROPHECY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001669 $ 0.00001669 $ 0.00001669 Minim 24 h $ 0.00001775 $ 0.00001775 $ 0.00001775 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001669$ 0.00001669 $ 0.00001669 Maxim 24 h $ 0.00001775$ 0.00001775 $ 0.00001775 Maxim dintotdeauna $ 0.00156111$ 0.00156111 $ 0.00156111 Cel mai mic preț $ 0.00001607$ 0.00001607 $ 0.00001607 Modificare de preț (1 oră) +0.53% Modificare de preț (1 zi) -4.64% Modificare de preț (7 zile) -24.51% Modificare de preț (7 zile) -24.51%

Prețul în timp real pentru The Bonk Prophecy (PROPHECY) este $0.00001681. În ultimele 24 de ore, tokenul PROPHECY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001669 și un maxim de $ 0.00001775, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PROPHECY este $ 0.00156111, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001607.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PROPHECY s-a modificat cu +0.53% în decursul ultimei ore, cu -4.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Capitalizare de piață $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K Ofertă află în circulație 954.21M 954.21M 954.21M Ofertă totală 954,205,982.325776 954,205,982.325776 954,205,982.325776

Capitalizarea de piață actuală pentru The Bonk Prophecy este $ 16.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PROPHECY este 954.21M, cu o ofertă totală de 954205982.325776. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.04K.