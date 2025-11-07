Informații privind prețul pentru The Bitcoin Mascot (BITTY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00214699 Maxim 24 h $ 0.00292057 Maxim dintotdeauna $ 0.0200771 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -5.89% Modificare de preț (1 zi) -18.23% Modificare de preț (7 zile) -21.72%

Prețul în timp real pentru The Bitcoin Mascot (BITTY) este $0.00213679. În ultimele 24 de ore, tokenul BITTY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00214699 și un maxim de $ 0.00292057, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BITTY este $ 0.0200771, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BITTY s-a modificat cu -5.89% în decursul ultimei ore, cu -18.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Bitcoin Mascot (BITTY)

Capitalizare de piață $ 2.15M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.15M Ofertă află în circulație 999.35M Ofertă totală 999,345,715.235674

Capitalizarea de piață actuală pentru The Bitcoin Mascot este $ 2.15M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BITTY este 999.35M, cu o ofertă totală de 999345715.235674. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.15M.