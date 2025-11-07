Informații privind prețul pentru The Best Website Ever (BWE) (USD)

Prețul în timp real pentru The Best Website Ever (BWE) este $0.00000901. În ultimele 24 de ore, tokenul BWE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000884 și un maxim de $ 0.00000923, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BWE este $ 0.00212334, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000878.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BWE s-a modificat cu +0.68% în decursul ultimei ore, cu -1.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Best Website Ever (BWE)

Capitalizarea de piață actuală pentru The Best Website Ever este $ 9.00K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BWE este 991.93M, cu o ofertă totală de 991931091.489662. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.00K.