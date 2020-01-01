Tokenomie pentru Thank You Abstract God (TYAG) Descoperă informații cheie despre Thank You Abstract God (TYAG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Thank You Abstract God (TYAG) The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion. Pagină de internet oficială: https://abstractgod.xyz/ Cumpără TYAG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Thank You Abstract God (TYAG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Thank You Abstract God (TYAG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 213.32K $ 213.32K $ 213.32K Ofertă totală: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M Ofertă aflată în circulație: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 213.32K $ 213.32K $ 213.32K Maxim dintotdeauna: $ 0.00192185 $ 0.00192185 $ 0.00192185 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00021521 $ 0.00021521 $ 0.00021521 Află mai mult despre prețul tokenului Thank You Abstract God (TYAG)

Tokenomie pentru Thank You Abstract God (TYAG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Thank You Abstract God (TYAG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TYAG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TYAG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TYAG, explorează prețul în direct al tokenului TYAG!

Predicție de preț pentru TYAG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TYAG? Pagina noastră de predicție de preț pentru TYAG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TYAG!

