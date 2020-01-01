Tokenomie pentru TgMetrics (TGMETRICS) Descoperă informații cheie despre TgMetrics (TGMETRICS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TgMetrics (TGMETRICS) TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making. Pagină de internet oficială: https://tgmetrics.ai

Tokenomie și analiză de preț pentru TgMetrics (TGMETRICS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TgMetrics (TGMETRICS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 298.05K $ 298.05K $ 298.05K Ofertă totală: $ 998.70M $ 998.70M $ 998.70M Ofertă aflată în circulație: $ 879.30M $ 879.30M $ 879.30M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 338.52K $ 338.52K $ 338.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.00205552 $ 0.00205552 $ 0.00205552 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00033896 $ 0.00033896 $ 0.00033896 Află mai mult despre prețul tokenului TgMetrics (TGMETRICS)

Tokenomie pentru TgMetrics (TGMETRICS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TgMetrics (TGMETRICS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TGMETRICS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TGMETRICS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TGMETRICS, explorează prețul în direct al tokenului TGMETRICS!

