Informații despre Tethegamer (TETHEGAMER) Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Ansem, a very well-known influencer in the crypto space. Pagină de internet oficială: https://time.fun/Tethegamer

Tokenomie și analiză de preț pentru Tethegamer (TETHEGAMER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tethegamer (TETHEGAMER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.66K $ 24.66K $ 24.66K Ofertă totală: $ 95.86K $ 95.86K $ 95.86K Ofertă aflată în circulație: $ 95.86K $ 95.86K $ 95.86K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.66K $ 24.66K $ 24.66K Maxim dintotdeauna: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 Minim dintotdeauna: $ 0.257029 $ 0.257029 $ 0.257029 Preț curent: $ 0.257185 $ 0.257185 $ 0.257185 Află mai mult despre prețul tokenului Tethegamer (TETHEGAMER)

Tokenomie pentru Tethegamer (TETHEGAMER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tethegamer (TETHEGAMER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TETHEGAMER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TETHEGAMER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TETHEGAMER, explorează prețul în direct al tokenului TETHEGAMER!

