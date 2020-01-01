Tokenomie pentru Terminalius Maximus (BARON) Descoperă informații cheie despre Terminalius Maximus (BARON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Terminalius Maximus (BARON) The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows. Pagină de internet oficială: https://baronterminal.com/ Cumpără BARON acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Terminalius Maximus (BARON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Terminalius Maximus (BARON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.60K $ 24.60K $ 24.60K Ofertă totală: $ 998.13M $ 998.13M $ 998.13M Ofertă aflată în circulație: $ 998.13M $ 998.13M $ 998.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.60K $ 24.60K $ 24.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.01134729 $ 0.01134729 $ 0.01134729 Minim dintotdeauna: $ 0.00001324 $ 0.00001324 $ 0.00001324 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Terminalius Maximus (BARON)

Tokenomie pentru Terminalius Maximus (BARON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Terminalius Maximus (BARON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BARON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BARON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BARON, explorează prețul în direct al tokenului BARON!

