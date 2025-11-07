Informații privind prețul pentru Temporal 3022 (3022) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.32% Modificare de preț (1 zi) -4.04% Modificare de preț (7 zile) -21.24% Modificare de preț (7 zile) -21.24%

Prețul în timp real pentru Temporal 3022 (3022) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul 3022 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 3022 este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 3022 s-a modificat cu +0.32% în decursul ultimei ore, cu -4.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Temporal 3022 (3022)

Capitalizare de piață $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Ofertă află în circulație 999.67M 999.67M 999.67M Ofertă totală 999,672,978.135067 999,672,978.135067 999,672,978.135067

Capitalizarea de piață actuală pentru Temporal 3022 este $ 7.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 3022 este 999.67M, cu o ofertă totală de 999672978.135067. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.34K.