TeleSwap is a Telegram mini app Cross-Chain Swap Exchange built on The Open Network. The exchange is backed up by TON blockchain and Ston.fi. What makes it outstanding is that exchange doesn't ask for wallet connect or previous sign up. Our main goal is to create a space without borders and show the crypto space what a true decentralisation means. Aswell we are partnering with all project with huge potential and offering them a help by providing our bridging service and crafting unique API and widgets.
Tokenomie și analiză de preț pentru TeleSwap (TSWAP)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TeleSwap (TSWAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru TeleSwap (TSWAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru TeleSwap (TSWAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri TSWAP care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri TSWAP care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru TSWAP, explorează prețul în direct al tokenului TSWAP!
