Informații privind prețul pentru TAXY NETWORK (TAXY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -9.79% Modificare de preț (7 zile) -9.79%

Prețul în timp real pentru TAXY NETWORK (TAXY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TAXY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TAXY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TAXY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TAXY NETWORK (TAXY)

Capitalizare de piață $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Ofertă află în circulație 999.79M 999.79M 999.79M Ofertă totală 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

Capitalizarea de piață actuală pentru TAXY NETWORK este $ 14.76K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TAXY este 999.79M, cu o ofertă totală de 999790236.7610782. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.76K.