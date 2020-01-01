Tokenomie pentru Taxpad (TAX) Descoperă informații cheie despre Taxpad (TAX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Taxpad (TAX) Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders. TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics. Pagină de internet oficială: https://www.taxpad.xyz/ Carte albă: https://docs.taxpad.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Taxpad (TAX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Taxpad (TAX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.77K $ 44.77K $ 44.77K Ofertă totală: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Ofertă aflată în circulație: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.77K $ 44.77K $ 44.77K Maxim dintotdeauna: $ 0.01458102 $ 0.01458102 $ 0.01458102 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00044796 $ 0.00044796 $ 0.00044796 Află mai mult despre prețul tokenului Taxpad (TAX)

Tokenomie pentru Taxpad (TAX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Taxpad (TAX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TAX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TAX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TAX, explorează prețul în direct al tokenului TAX!

