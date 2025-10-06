Informații privind prețul pentru Tardigrades Cult (TARD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +6.76% Modificare de preț (7 zile) +6.76%

Prețul în timp real pentru Tardigrades Cult (TARD) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TARD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TARD este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TARD s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tardigrades Cult (TARD)

Capitalizare de piață $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Ofertă află în circulație 993.36M 993.36M 993.36M Ofertă totală 993,357,004.491082 993,357,004.491082 993,357,004.491082

Capitalizarea de piață actuală pentru Tardigrades Cult este $ 6.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TARD este 993.36M, cu o ofertă totală de 993357004.491082. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.86K.