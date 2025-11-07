Informații privind prețul pentru Tapestry AI (TAPS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.23% Modificare de preț (1 zi) +282.65% Modificare de preț (7 zile) +286.39% Modificare de preț (7 zile) +286.39%

Prețul în timp real pentru Tapestry AI (TAPS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TAPS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TAPS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TAPS s-a modificat cu -0.23% în decursul ultimei ore, cu +282.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +286.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tapestry AI (TAPS)

Capitalizare de piață $ 174.23K$ 174.23K $ 174.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 346.68K$ 346.68K $ 346.68K Ofertă află în circulație 502.55M 502.55M 502.55M Ofertă totală 999,982,081.292908 999,982,081.292908 999,982,081.292908

Capitalizarea de piață actuală pentru Tapestry AI este $ 174.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TAPS este 502.55M, cu o ofertă totală de 999982081.292908. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 346.68K.