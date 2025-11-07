Informații privind prețul pentru Taoillium (SN109) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.667613 $ 0.667613 $ 0.667613 Minim 24 h $ 0.739273 $ 0.739273 $ 0.739273 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.667613$ 0.667613 $ 0.667613 Maxim 24 h $ 0.739273$ 0.739273 $ 0.739273 Maxim dintotdeauna $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Cel mai mic preț $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 Modificare de preț (1 oră) -0.48% Modificare de preț (1 zi) -4.08% Modificare de preț (7 zile) -8.93% Modificare de preț (7 zile) -8.93%

Prețul în timp real pentru Taoillium (SN109) este $0.705345. În ultimele 24 de ore, tokenul SN109 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.667613 și un maxim de $ 0.739273, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN109 este $ 1.046, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.344796.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN109 s-a modificat cu -0.48% în decursul ultimei ore, cu -4.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Taoillium (SN109)

Capitalizare de piață $ 964.91K$ 964.91K $ 964.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 964.91K$ 964.91K $ 964.91K Ofertă află în circulație 1.37M 1.37M 1.37M Ofertă totală 1,367,623.213099327 1,367,623.213099327 1,367,623.213099327

Capitalizarea de piață actuală pentru Taoillium este $ 964.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN109 este 1.37M, cu o ofertă totală de 1367623.213099327. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 964.91K.