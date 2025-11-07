Informații privind prețul pentru TAOCat by Virtuals (TAOCAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.0003843 Maxim 24 h $ 0.0004593 Maxim dintotdeauna $ 0.083718 Cel mai mic preț $ 0.0002818 Modificare de preț (1 oră) -0.95% Modificare de preț (1 zi) -14.78% Modificare de preț (7 zile) +0.07%

Prețul în timp real pentru TAOCat by Virtuals (TAOCAT) este $0.00038912. În ultimele 24 de ore, tokenul TAOCAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0003843 și un maxim de $ 0.0004593, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TAOCAT este $ 0.083718, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0002818.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TAOCAT s-a modificat cu -0.95% în decursul ultimei ore, cu -14.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Capitalizare de piață $ 389.12K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 389.12K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru TAOCat by Virtuals este $ 389.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TAOCAT este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 389.12K.