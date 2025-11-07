Informații privind prețul pentru Tairon (TAIRO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00251397 $ 0.00251397 $ 0.00251397 Minim 24 h $ 0.0033417 $ 0.0033417 $ 0.0033417 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00251397$ 0.00251397 $ 0.00251397 Maxim 24 h $ 0.0033417$ 0.0033417 $ 0.0033417 Maxim dintotdeauna $ 0.258846$ 0.258846 $ 0.258846 Cel mai mic preț $ 0.00251397$ 0.00251397 $ 0.00251397 Modificare de preț (1 oră) -0.39% Modificare de preț (1 zi) -3.40% Modificare de preț (7 zile) -55.85% Modificare de preț (7 zile) -55.85%

Prețul în timp real pentru Tairon (TAIRO) este $0.00282185. În ultimele 24 de ore, tokenul TAIRO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00251397 și un maxim de $ 0.0033417, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TAIRO este $ 0.258846, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00251397.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TAIRO s-a modificat cu -0.39% în decursul ultimei ore, cu -3.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -55.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tairon (TAIRO)

Capitalizare de piață $ 141.18K$ 141.18K $ 141.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 282.36K$ 282.36K $ 282.36K Ofertă află în circulație 50.00M 50.00M 50.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Tairon este $ 141.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TAIRO este 50.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 282.36K.