$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki "on-chain." It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.

Tokenomie și analiză de preț pentru TAIKI INU (TAIKI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TAIKI INU (TAIKI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 223.15K $ 223.15K $ 223.15K Ofertă totală: $ 909.63B $ 909.63B $ 909.63B Ofertă aflată în circulație: $ 909.63B $ 909.63B $ 909.63B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 223.15K $ 223.15K $ 223.15K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului TAIKI INU (TAIKI)

Tokenomie pentru TAIKI INU (TAIKI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TAIKI INU (TAIKI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TAIKI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TAIKI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TAIKI, explorează prețul în direct al tokenului TAIKI!

Predicție de preț pentru TAIKI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TAIKI? Pagina noastră de predicție de preț pentru TAIKI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TAIKI!

