Informații despre Syrax AI (SYRAX) Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading. Pagină de internet oficială: https://www.syrax.ai/ Carte albă: https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction

Tokenomie și analiză de preț pentru Syrax AI (SYRAX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Syrax AI (SYRAX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 40.82M $ 40.82M $ 40.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.32M $ 10.32M $ 10.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.183403 $ 0.183403 $ 0.183403 Minim dintotdeauna: $ 0.0450678 $ 0.0450678 $ 0.0450678 Preț curent: $ 0.103247 $ 0.103247 $ 0.103247 Află mai mult despre prețul tokenului Syrax AI (SYRAX)

Tokenomie pentru Syrax AI (SYRAX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Syrax AI (SYRAX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SYRAX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SYRAX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SYRAX, explorează prețul în direct al tokenului SYRAX!

