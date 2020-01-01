Tokenomie pentru Synthetify (SNY) Descoperă informații cheie despre Synthetify (SNY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Synthetify (SNY) "Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions." Pagină de internet oficială: http://synthetify.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Synthetify (SNY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Synthetify (SNY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.49K $ 33.49K $ 33.49K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 11.56M $ 11.56M $ 11.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 289.72K $ 289.72K $ 289.72K Maxim dintotdeauna: $ 7.42 $ 7.42 $ 7.42 Minim dintotdeauna: $ 0.00180255 $ 0.00180255 $ 0.00180255 Preț curent: $ 0.00289465 $ 0.00289465 $ 0.00289465 Află mai mult despre prețul tokenului Synthetify (SNY)

Tokenomie pentru Synthetify (SNY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Synthetify (SNY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SNY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SNY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SNY, explorează prețul în direct al tokenului SNY!

Predicție de preț pentru SNY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SNY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SNY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SNY!

