Informații privind prețul pentru SynthesizeAI (SYNTH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00169867$ 0.00169867 $ 0.00169867 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -8.91% Modificare de preț (7 zile) -8.91%

Prețul în timp real pentru SynthesizeAI (SYNTH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SYNTH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SYNTH este $ 0.00169867, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SYNTH s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SynthesizeAI (SYNTH)

Capitalizare de piață $ 62.35K$ 62.35K $ 62.35K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 64.88K$ 64.88K $ 64.88K Ofertă află în circulație 961.00M 961.00M 961.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SynthesizeAI este $ 62.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SYNTH este 961.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 64.88K.