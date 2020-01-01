Explorează tokenomia pentru Sympson by Virtuals ($SYMP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului $SYMP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Sympson by Virtuals ($SYMP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului $SYMP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Sympson by Virtuals ($SYMP) Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network's advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications. Pagină de internet oficială: https://www.sympai.io/ Cumpără $SYMP acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Sympson by Virtuals ($SYMP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sympson by Virtuals ($SYMP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Maxim dintotdeauna: $ 0.03351131 $ 0.03351131 $ 0.03351131 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00122105 $ 0.00122105 $ 0.00122105 Află mai mult despre prețul tokenului Sympson by Virtuals ($SYMP) Tokenomie pentru Sympson by Virtuals ($SYMP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sympson by Virtuals ($SYMP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $SYMP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $SYMP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $SYMP, explorează prețul în direct al tokenului $SYMP! Predicție de preț pentru $SYMP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $SYMP? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.