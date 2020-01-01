Tokenomie pentru Symbiosis (SIS) Descoperă informații cheie despre Symbiosis (SIS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Symbiosis (SIS) Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair. Pagină de internet oficială: https://symbiosis.finance/ Cumpără SIS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Symbiosis (SIS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Symbiosis (SIS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M Ofertă totală: $ 99.49M $ 99.49M $ 99.49M Ofertă aflată în circulație: $ 81.22M $ 81.22M $ 81.22M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M Maxim dintotdeauna: $ 5.59 $ 5.59 $ 5.59 Minim dintotdeauna: $ 0.0451631 $ 0.0451631 $ 0.0451631 Preț curent: $ 0.071572 $ 0.071572 $ 0.071572 Află mai mult despre prețul tokenului Symbiosis (SIS)

Tokenomie pentru Symbiosis (SIS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Symbiosis (SIS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SIS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SIS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SIS, explorează prețul în direct al tokenului SIS!

Predicție de preț pentru SIS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SIS? Pagina noastră de predicție de preț pentru SIS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SIS!

