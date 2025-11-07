Informații privind prețul pentru Symbiosis SyBTC (SYBTC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 100,578 $ 100,578 $ 100,578 Minim 24 h $ 104,610 $ 104,610 $ 104,610 Maxim 24 h Minim 24 h $ 100,578$ 100,578 $ 100,578 Maxim 24 h $ 104,610$ 104,610 $ 104,610 Maxim dintotdeauna $ 126,825$ 126,825 $ 126,825 Cel mai mic preț $ 74,649$ 74,649 $ 74,649 Modificare de preț (1 oră) +0.14% Modificare de preț (1 zi) -2.95% Modificare de preț (7 zile) -6.38% Modificare de preț (7 zile) -6.38%

Prețul în timp real pentru Symbiosis SyBTC (SYBTC) este $101,103. În ultimele 24 de ore, tokenul SYBTC a fost tranzacționat între un minim de $ 100,578 și un maxim de $ 104,610, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SYBTC este $ 126,825, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 74,649.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SYBTC s-a modificat cu +0.14% în decursul ultimei ore, cu -2.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Capitalizare de piață $ 812.75K$ 812.75K $ 812.75K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 812.75K$ 812.75K $ 812.75K Ofertă află în circulație 8.04 8.04 8.04 Ofertă totală 8.03880018 8.03880018 8.03880018

Capitalizarea de piață actuală pentru Symbiosis SyBTC este $ 812.75K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SYBTC este 8.04, cu o ofertă totală de 8.03880018. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 812.75K.