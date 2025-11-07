Informații privind prețul pentru Swole Chad Doge (SWOGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00009564 $ 0.00009564 $ 0.00009564 Minim 24 h $ 0.00010426 $ 0.00010426 $ 0.00010426 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00009564$ 0.00009564 $ 0.00009564 Maxim 24 h $ 0.00010426$ 0.00010426 $ 0.00010426 Maxim dintotdeauna $ 0.0021127$ 0.0021127 $ 0.0021127 Cel mai mic preț $ 0.00007701$ 0.00007701 $ 0.00007701 Modificare de preț (1 oră) -0.57% Modificare de preț (1 zi) -5.11% Modificare de preț (7 zile) -30.78% Modificare de preț (7 zile) -30.78%

Prețul în timp real pentru Swole Chad Doge (SWOGE) este $0.00009665. În ultimele 24 de ore, tokenul SWOGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00009564 și un maxim de $ 0.00010426, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SWOGE este $ 0.0021127, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00007701.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SWOGE s-a modificat cu -0.57% în decursul ultimei ore, cu -5.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Swole Chad Doge (SWOGE)

Capitalizare de piață $ 96.62K$ 96.62K $ 96.62K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 96.62K$ 96.62K $ 96.62K Ofertă află în circulație 999.71M 999.71M 999.71M Ofertă totală 999,714,505.093583 999,714,505.093583 999,714,505.093583

Capitalizarea de piață actuală pentru Swole Chad Doge este $ 96.62K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SWOGE este 999.71M, cu o ofertă totală de 999714505.093583. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 96.62K.