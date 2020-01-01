Tokenomie pentru Swerve (SWRV) Descoperă informații cheie despre Swerve (SWRV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Swerve (SWRV) SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded. Pagină de internet oficială: https://swerve.fi/ Cumpără SWRV acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Swerve (SWRV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Swerve (SWRV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.76K $ 27.76K $ 27.76K Ofertă totală: $ 21.23M $ 21.23M $ 21.23M Ofertă aflată în circulație: $ 18.52M $ 18.52M $ 18.52M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.83K $ 31.83K $ 31.83K Maxim dintotdeauna: $ 39.04 $ 39.04 $ 39.04 Minim dintotdeauna: $ 0.00101909 $ 0.00101909 $ 0.00101909 Preț curent: $ 0.00149904 $ 0.00149904 $ 0.00149904 Află mai mult despre prețul tokenului Swerve (SWRV)

Tokenomie pentru Swerve (SWRV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Swerve (SWRV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SWRV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SWRV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SWRV, explorează prețul în direct al tokenului SWRV!

Predicție de preț pentru SWRV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SWRV? Pagina noastră de predicție de preț pentru SWRV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SWRV!

