Informații privind prețul pentru Suzaku Token (SUZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.03825575 $ 0.03825575 $ 0.03825575 Minim 24 h $ 0.04417205 $ 0.04417205 $ 0.04417205 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.03825575$ 0.03825575 $ 0.03825575 Maxim 24 h $ 0.04417205$ 0.04417205 $ 0.04417205 Maxim dintotdeauna $ 0.204252$ 0.204252 $ 0.204252 Cel mai mic preț $ 0.03825575$ 0.03825575 $ 0.03825575 Modificare de preț (1 oră) -0.51% Modificare de preț (1 zi) -12.90% Modificare de preț (7 zile) -21.75% Modificare de preț (7 zile) -21.75%

Prețul în timp real pentru Suzaku Token (SUZ) este $0.03833317. În ultimele 24 de ore, tokenul SUZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03825575 și un maxim de $ 0.04417205, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SUZ este $ 0.204252, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03825575.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SUZ s-a modificat cu -0.51% în decursul ultimei ore, cu -12.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Suzaku Token (SUZ)

Capitalizare de piață $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Ofertă află în circulație 28.91M 28.91M 28.91M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Suzaku Token este $ 1.11M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SUZ este 28.91M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.84M.