Prețul în timp real pentru Suzaku Token astăzi este 0.03833317 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SUZ în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SUZ pe MEXC acum.

Mai multe despre SUZ

Informații de preț pentru SUZ

Ce este SUZ

Pagina oficială pentru SUZ

Tokenomie pentru SUZ

Prognoza prețurilor pentru SUZ

Logo Suzaku Token

Preț Suzaku Token (SUZ)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 SUZ în USD:

$0.03841013
$0.03841013$0.03841013
-12.90%1D
mexc
USD
Suzaku Token (SUZ) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:21:57 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Suzaku Token (SUZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.03825575
$ 0.03825575$ 0.03825575
Minim 24 h
$ 0.04417205
$ 0.04417205$ 0.04417205
Maxim 24 h

$ 0.03825575
$ 0.03825575$ 0.03825575

$ 0.04417205
$ 0.04417205$ 0.04417205

$ 0.204252
$ 0.204252$ 0.204252

$ 0.03825575
$ 0.03825575$ 0.03825575

-0.51%

-12.90%

-21.75%

-21.75%

Prețul în timp real pentru Suzaku Token (SUZ) este $0.03833317. În ultimele 24 de ore, tokenul SUZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03825575 și un maxim de $ 0.04417205, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SUZ este $ 0.204252, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03825575.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SUZ s-a modificat cu -0.51% în decursul ultimei ore, cu -12.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Suzaku Token (SUZ)

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M

28.91M
28.91M 28.91M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Suzaku Token este $ 1.11M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SUZ este 28.91M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.84M.

Istoric de preț pentru Suzaku Token (SUZ) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Suzaku Token la USD a fost $ -0.00567970846912994.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Suzaku Token la USD a fost $ -0.0185503601.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Suzaku Token la USD a fost $ -0.0252949165.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Suzaku Token la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00567970846912994-12.90%
30 de zile$ -0.0185503601-48.39%
60 de zile$ -0.0252949165-65.98%
90 de zile$ 0--

Ce este Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

Resursă Suzaku Token (SUZ)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Suzaku Token (USD)

Ce valoare va avea Suzaku Token (SUZ) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Suzaku Token (SUZ) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Suzaku Token.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Suzaku Token!

SUZ în monede locale

Tokenomie pentru Suzaku Token (SUZ)

Înțelegerea tokenomică a Suzaku Token (SUZ) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SUZ!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Suzaku Token (SUZ)

Cât valorează Suzaku Token (SUZ) astăzi?
Prețul pe viu pentru SUZ în USD este 0.03833317 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SUZ în USD?
Prețul actual pentru SUZ la USD este $ 0.03833317. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Suzaku Token?
Capitalizarea de piață pentru SUZ este $ 1.11M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SUZ?
Ofertă aflată în circulație pentru SUZ este 28.91M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SUZ?
SUZ a obținut un preț ATH de 0.204252 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SUZ?
SUZ a avut un preț ATL de 0.03825575 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SUZ?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SUZ este -- USD.
Va crește SUZ în acest an?
SUZ ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SUZ pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:21:57 (UTC+8)

