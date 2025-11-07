Informații privind prețul pentru SURREAL AI (SURREAL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0 $ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0 $ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.23% Modificare de preț (1 zi) -12.60% Modificare de preț (7 zile) +66.74%

Prețul în timp real pentru SURREAL AI (SURREAL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SURREAL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SURREAL este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SURREAL s-a modificat cu +0.23% în decursul ultimei ore, cu -12.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +66.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SURREAL AI (SURREAL)

Capitalizare de piață $ 32.82K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.82K Ofertă află în circulație 999.95M Ofertă totală 999,947,317.781994

Capitalizarea de piață actuală pentru SURREAL AI este $ 32.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SURREAL este 999.95M, cu o ofertă totală de 999947317.781994. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.82K.