Preț SURREAL AI (SURREAL)
+0.23%
-12.60%
+66.74%
+66.74%
Prețul în timp real pentru SURREAL AI (SURREAL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SURREAL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SURREAL este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SURREAL s-a modificat cu +0.23% în decursul ultimei ore, cu -12.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +66.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru SURREAL AI este $ 32.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SURREAL este 999.95M, cu o ofertă totală de 999947317.781994. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.82K.
În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru SURREAL AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru SURREAL AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru SURREAL AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru SURREAL AI la USD a fost $ 0.
|Perioadă
|Modificare (USD)
|Modificare (%)
|Astăzi
|$ 0
|-12.60%
|30 de zile
|$ 0
|-67.87%
|60 de zile
|$ 0
|--
|90 de zile
|$ 0
|--
This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.
The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.
By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.
Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.
|Timp (UTC+8)
|Tip
|Informații
|11-07 01:12:41
|Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.
