Bursa MEXC / Preț cripto / SuperFruits AI (SUPAI) / Tokenomie / Tokenomie pentru SuperFruits AI (SUPAI) Descoperă informații cheie despre SuperFruits AI (SUPAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre SuperFruits AI (SUPAI) Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user. Pagină de internet oficială: https://www.superfruits.io Cumpără SUPAI acum! Tokenomie și analiză de preț pentru SuperFruits AI (SUPAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SuperFruits AI (SUPAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.27K $ 14.27K $ 14.27K Ofertă totală: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Ofertă aflată în circulație: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.27K $ 14.27K $ 14.27K Maxim dintotdeauna: $ 0.0047848 $ 0.0047848 $ 0.0047848 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SuperFruits AI (SUPAI) Tokenomie pentru SuperFruits AI (SUPAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SuperFruits AI (SUPAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUPAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUPAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUPAI, explorează prețul în direct al tokenului SUPAI! Predicție de preț pentru SUPAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUPAI? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.