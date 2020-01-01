Tokenomie pentru Super President Trump 47 (TRUMP47) Descoperă informații cheie despre Super President Trump 47 (TRUMP47), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Super President Trump 47 (TRUMP47) Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater. Pagină de internet oficială: https://trump47sol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Super President Trump 47 (TRUMP47) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Super President Trump 47 (TRUMP47), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.25K $ 12.25K $ 12.25K Ofertă totală: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Ofertă aflată în circulație: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.25K $ 12.25K $ 12.25K Maxim dintotdeauna: $ 0.00410418 $ 0.00410418 $ 0.00410418 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Super President Trump 47 (TRUMP47)

Tokenomie pentru Super President Trump 47 (TRUMP47): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Super President Trump 47 (TRUMP47) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRUMP47 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRUMP47 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRUMP47, explorează prețul în direct al tokenului TRUMP47!

Predicție de preț pentru TRUMP47 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRUMP47? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRUMP47 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRUMP47!

