Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It's a movement. A revolution. We're on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It's more than entertainment - it's an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you're here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let's flip the gaming world together! 🚀 Pagină de internet oficială: https://supermemefighter.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru Super Meme Fighter (SMF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Super Meme Fighter (SMF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 115.05K $ 115.05K $ 115.05K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 153.41K $ 153.41K $ 153.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.00114293 $ 0.00114293 $ 0.00114293 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00015328 $ 0.00015328 $ 0.00015328 Află mai mult despre prețul tokenului Super Meme Fighter (SMF)

Tokenomie pentru Super Meme Fighter (SMF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Super Meme Fighter (SMF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SMF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SMF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SMF, explorează prețul în direct al tokenului SMF!

Predicție de preț pentru SMF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SMF? Pagina noastră de predicție de preț pentru SMF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SMF!

