Bursa MEXC / Preț cripto / Super Champs (CHAMP) / Tokenomie / Tokenomie pentru Super Champs (CHAMP) Descoperă informații cheie despre Super Champs (CHAMP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Super Champs (CHAMP) The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world’s first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. Pagină de internet oficială: https://superchamps.komi.io/ Carte albă: https://whitepaper.superchamps.com/ Cumpără CHAMP acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Super Champs (CHAMP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Super Champs (CHAMP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 906.33M $ 906.33M $ 906.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M Maxim dintotdeauna: $ 0.112798 $ 0.112798 $ 0.112798 Minim dintotdeauna: $ 0.00243986 $ 0.00243986 $ 0.00243986 Preț curent: $ 0.00420527 $ 0.00420527 $ 0.00420527 Află mai mult despre prețul tokenului Super Champs (CHAMP) Tokenomie pentru Super Champs (CHAMP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Super Champs (CHAMP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHAMP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHAMP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHAMP, explorează prețul în direct al tokenului CHAMP! Predicție de preț pentru CHAMP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHAMP? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.