Informații privind prețul pentru sun wukong (WUKONG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00101444$ 0.00101444 $ 0.00101444 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.53% Modificare de preț (1 zi) -3.07% Modificare de preț (7 zile) -12.83% Modificare de preț (7 zile) -12.83%

Prețul în timp real pentru sun wukong (WUKONG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WUKONG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WUKONG este $ 0.00101444, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WUKONG s-a modificat cu +0.53% în decursul ultimei ore, cu -3.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața sun wukong (WUKONG)

Capitalizare de piață $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K Ofertă află în circulație 999.61M 999.61M 999.61M Ofertă totală 999,607,095.005733 999,607,095.005733 999,607,095.005733

Capitalizarea de piață actuală pentru sun wukong este $ 6.67K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WUKONG este 999.61M, cu o ofertă totală de 999607095.005733. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.67K.