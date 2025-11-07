Informații privind prețul pentru Sultanoshi (STOSHI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.03068089 $ 0.03068089 $ 0.03068089 Minim 24 h $ 0.03354534 $ 0.03354534 $ 0.03354534 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.03068089$ 0.03068089 $ 0.03068089 Maxim 24 h $ 0.03354534$ 0.03354534 $ 0.03354534 Maxim dintotdeauna $ 0.246005$ 0.246005 $ 0.246005 Cel mai mic preț $ 0.03068089$ 0.03068089 $ 0.03068089 Modificare de preț (1 oră) -0.19% Modificare de preț (1 zi) -6.55% Modificare de preț (7 zile) -15.02% Modificare de preț (7 zile) -15.02%

Prețul în timp real pentru Sultanoshi (STOSHI) este $0.03117589. În ultimele 24 de ore, tokenul STOSHI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03068089 și un maxim de $ 0.03354534, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STOSHI este $ 0.246005, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03068089.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STOSHI s-a modificat cu -0.19% în decursul ultimei ore, cu -6.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sultanoshi (STOSHI)

Capitalizare de piață $ 232.88K$ 232.88K $ 232.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 232.88K$ 232.88K $ 232.88K Ofertă află în circulație 7.45M 7.45M 7.45M Ofertă totală 7,448,762.695845 7,448,762.695845 7,448,762.695845

Capitalizarea de piață actuală pentru Sultanoshi este $ 232.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STOSHI este 7.45M, cu o ofertă totală de 7448762.695845. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 232.88K.