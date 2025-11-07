Informații privind prețul pentru Suiswap (SSWP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00458571$ 0.00458571 $ 0.00458571 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -4.52% Modificare de preț (7 zile) +2.42% Modificare de preț (7 zile) +2.42%

Prețul în timp real pentru Suiswap (SSWP) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SSWP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SSWP este $ 0.00458571, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SSWP s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -4.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Suiswap (SSWP)

Capitalizare de piață $ 60.35K$ 60.35K $ 60.35K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 60.35K$ 60.35K $ 60.35K Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Suiswap este $ 60.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SSWP este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 60.35K.