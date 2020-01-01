Tokenomie pentru SUI TRUMP (SUITRUMP) Descoperă informații cheie despre SUI TRUMP (SUITRUMP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SUI TRUMP (SUITRUMP) SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration. SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration. Pagină de internet oficială: https://sui-trump.com/ Carte albă: https://cryptomischief.io/wp-content/uploads/SUITRUMP-FARM-PITCH-DECK.html Cumpără SUITRUMP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SUI TRUMP (SUITRUMP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SUI TRUMP (SUITRUMP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Maxim dintotdeauna: $ 0.00143351 $ 0.00143351 $ 0.00143351 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00014891 $ 0.00014891 $ 0.00014891 Află mai mult despre prețul tokenului SUI TRUMP (SUITRUMP)

Tokenomie pentru SUI TRUMP (SUITRUMP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SUI TRUMP (SUITRUMP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUITRUMP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUITRUMP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUITRUMP, explorează prețul în direct al tokenului SUITRUMP!

Predicție de preț pentru SUITRUMP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUITRUMP? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUITRUMP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUITRUMP!

