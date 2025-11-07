Informații privind prețul pentru SUI Desci Agents (DESCI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02488851$ 0.02488851 $ 0.02488851 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.81% Modificare de preț (1 zi) -4.65% Modificare de preț (7 zile) -21.72% Modificare de preț (7 zile) -21.72%

Prețul în timp real pentru SUI Desci Agents (DESCI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DESCI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DESCI este $ 0.02488851, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DESCI s-a modificat cu +1.81% în decursul ultimei ore, cu -4.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SUI Desci Agents (DESCI)

Capitalizare de piață $ 38.69K$ 38.69K $ 38.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 62.01K$ 62.01K $ 62.01K Ofertă află în circulație 623.85M 623.85M 623.85M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SUI Desci Agents este $ 38.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DESCI este 623.85M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 62.01K.