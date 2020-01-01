Tokenomie pentru Sui Chad (CHAD)
The Bald, Bold and Blue Chad of Sui
Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient.
What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration.
Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success.
Tokenomie și analiză de preț pentru Sui Chad (CHAD)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sui Chad (CHAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Sui Chad (CHAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Sui Chad (CHAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri CHAD care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri CHAD care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHAD, explorează prețul în direct al tokenului CHAD!
