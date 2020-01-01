Tokenomie pentru Success Kid (SKID) Descoperă informații cheie despre Success Kid (SKID), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Success Kid (SKID) $SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu's have had their day. It's time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way Pagină de internet oficială: https://successkidsol.com/ Carte albă: https://successkidsol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Success Kid (SKID) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Success Kid (SKID), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 378.59K $ 378.59K $ 378.59K Ofertă totală: $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M Ofertă aflată în circulație: $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 378.59K $ 378.59K $ 378.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.256026 $ 0.256026 $ 0.256026 Minim dintotdeauna: $ 0.00396379 $ 0.00396379 $ 0.00396379 Preț curent: $ 0.00425976 $ 0.00425976 $ 0.00425976 Află mai mult despre prețul tokenului Success Kid (SKID)

Tokenomie pentru Success Kid (SKID): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Success Kid (SKID) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SKID care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SKID care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SKID, explorează prețul în direct al tokenului SKID!

