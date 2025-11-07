Informații privind prețul pentru STUPID INU (STUPID) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0068393$ 0.0068393 $ 0.0068393 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -4.58% Modificare de preț (1 zi) -2.53% Modificare de preț (7 zile) -17.26% Modificare de preț (7 zile) -17.26%

Prețul în timp real pentru STUPID INU (STUPID) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul STUPID a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STUPID este $ 0.0068393, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STUPID s-a modificat cu -4.58% în decursul ultimei ore, cu -2.53% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața STUPID INU (STUPID)

Capitalizare de piață $ 144.85K$ 144.85K $ 144.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 144.85K$ 144.85K $ 144.85K Ofertă află în circulație 999.46M 999.46M 999.46M Ofertă totală 999,462,994.156647 999,462,994.156647 999,462,994.156647

Capitalizarea de piață actuală pentru STUPID INU este $ 144.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STUPID este 999.46M, cu o ofertă totală de 999462994.156647. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 144.85K.