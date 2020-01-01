Tokenomie pentru StrongHands (SHND) Descoperă informații cheie despre StrongHands (SHND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre StrongHands (SHND) StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project's codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated! Pagină de internet oficială: https://www.stronghands.io/ Carte albă: https://github.com/stronghandsblockchain/iSHND-NewSource/blob/main/Litepaper.pdf Cumpără SHND acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru StrongHands (SHND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StrongHands (SHND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 97.61K $ 97.61K $ 97.61K Ofertă totală: $ 20.37B $ 20.37B $ 20.37B Ofertă aflată în circulație: $ 20.37B $ 20.37B $ 20.37B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 97.61K $ 97.61K $ 97.61K Maxim dintotdeauna: $ 0.00126111 $ 0.00126111 $ 0.00126111 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului StrongHands (SHND)

Tokenomie pentru StrongHands (SHND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StrongHands (SHND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHND, explorează prețul în direct al tokenului SHND!

Predicție de preț pentru SHND Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHND? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHND combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

