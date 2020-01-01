Tokenomie pentru StrongHands (SHND)
StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency.
StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin.
To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated!
Tokenomie și analiză de preț pentru StrongHands (SHND)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StrongHands (SHND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru StrongHands (SHND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru StrongHands (SHND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri SHND care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri SHND care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.