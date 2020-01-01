Tokenomie pentru StrongHands Finance (ISHND) Descoperă informații cheie despre StrongHands Finance (ISHND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre StrongHands Finance (ISHND) StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money. StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money. Pagină de internet oficială: https://www.stronghands.io/ Cumpără ISHND acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru StrongHands Finance (ISHND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StrongHands Finance (ISHND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.32K $ 30.32K $ 30.32K Ofertă totală: $ 99.35M $ 99.35M $ 99.35M Ofertă aflată în circulație: $ 14.51M $ 14.51M $ 14.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 207.54K $ 207.54K $ 207.54K Maxim dintotdeauna: $ 3.79 $ 3.79 $ 3.79 Minim dintotdeauna: $ 0.00054275 $ 0.00054275 $ 0.00054275 Preț curent: $ 0.00208994 $ 0.00208994 $ 0.00208994 Află mai mult despre prețul tokenului StrongHands Finance (ISHND)

Tokenomie pentru StrongHands Finance (ISHND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StrongHands Finance (ISHND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ISHND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ISHND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ISHND, explorează prețul în direct al tokenului ISHND!

Predicție de preț pentru ISHND Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ISHND? Pagina noastră de predicție de preț pentru ISHND combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ISHND!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!