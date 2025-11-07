Informații privind prețul pentru Striker League (MBS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00101466 $ 0.00101466 $ 0.00101466 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00101466$ 0.00101466 $ 0.00101466 Maxim dintotdeauna $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.35% Modificare de preț (7 zile) -22.26% Modificare de preț (7 zile) -22.26%

Prețul în timp real pentru Striker League (MBS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MBS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00101466, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MBS este $ 2.58, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MBS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Striker League (MBS)

Capitalizare de piață $ 625.03K$ 625.03K $ 625.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 999.35K$ 999.35K $ 999.35K Ofertă află în circulație 625.44M 625.44M 625.44M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Striker League este $ 625.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MBS este 625.44M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 999.35K.