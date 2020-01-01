Tokenomie pentru Strike Protocol (STPR) Descoperă informații cheie despre Strike Protocol (STPR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Strike Protocol (STPR) Strike Protocol, developed by GLOBAL DODO ENTERTAINMENT, is a groundbreaking multiplayer adventure that mixes base-building in an open sandbox with the excitement of raiding champion bases. In this thrilling game, you'll step into the roles of either a skilled Infiltrator or a strategic Commander. Whether you're crafting challenging bases or launching daring raids on other players' creations, you're in for an epic gaming experience. The game's main currency is the STPR token. PURPOSE: Seed Sale (50E) and Launchpad Pre-sale (100E) Investors: STPR has been allocated to early investors in the Seed and Pre-sale rounds. In-game Currency: STPR is the primary currency, used alongside fiat for player transactions, covering both crypto and traditional player entry. Conversion: STPR will enable an easy transition from free or fiat-based gameplay to crypto, unlocking NFTs for players. Rewards: STPR will be awarded in daily and weekly missions as part of player rewards. Governance and Voting: STPR grants holders rights within the ecosystem and voting power over the game's future direction. Reserve & Ecosystem: STPR will be held in reserve on DEX/CEX platforms to support scaling, using a combination of ETH and liquidity. UTILITY: Innovative P2E Approach: Instead of the traditional play-to-earn model, Strike Protocol integrates crypto as an optional add-on, enhancing gameplay. Revenue Sharing: The game offers a unique financial model, providing revenue sharing instead of traditional staking locks. Cross-Platform Gaming: Strike Protocol supports cross-platform play across PC, Mac, Android, and iOS, all within one cohesive ecosystem. Pagină de internet oficială: https://strike-protocol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Strike Protocol (STPR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Strike Protocol (STPR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 65.90K $ 65.90K $ 65.90K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 94.14K $ 94.14K $ 94.14K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0

Tokenomie pentru Strike Protocol (STPR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Strike Protocol (STPR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STPR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STPR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Predicție de preț pentru STPR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STPR? Pagina noastră de predicție de preț pentru STPR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

