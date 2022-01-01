Tokenomie pentru Stride Staked Stars (STSTARS) Descoperă informații cheie despre Stride Staked Stars (STSTARS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Stride Staked Stars (STSTARS) stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Pagină de internet oficială: https://app.stride.zone/ Cumpără STSTARS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Stride Staked Stars (STSTARS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stride Staked Stars (STSTARS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.64K $ 20.64K $ 20.64K Ofertă totală: $ 17.52M $ 17.52M $ 17.52M Ofertă aflată în circulație: $ 17.52M $ 17.52M $ 17.52M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.64K $ 20.64K $ 20.64K Maxim dintotdeauna: $ 0.080517 $ 0.080517 $ 0.080517 Minim dintotdeauna: $ 0.00115877 $ 0.00115877 $ 0.00115877 Preț curent: $ 0.001178 $ 0.001178 $ 0.001178 Află mai mult despre prețul tokenului Stride Staked Stars (STSTARS)

Tokenomie pentru Stride Staked Stars (STSTARS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stride Staked Stars (STSTARS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STSTARS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STSTARS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STSTARS, explorează prețul în direct al tokenului STSTARS!

