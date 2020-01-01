Tokenomie pentru Stride Staked Osmo (STOSMO) Descoperă informații cheie despre Stride Staked Osmo (STOSMO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Stride Staked Osmo (STOSMO) The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Pagină de internet oficială: https://stride.zone/

Tokenomie și analiză de preț pentru Stride Staked Osmo (STOSMO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stride Staked Osmo (STOSMO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Ofertă totală: $ 13.27M $ 13.27M $ 13.27M Ofertă aflată în circulație: $ 13.27M $ 13.27M $ 13.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Maxim dintotdeauna: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.193463 $ 0.193463 $ 0.193463 Află mai mult despre prețul tokenului Stride Staked Osmo (STOSMO)

Tokenomie pentru Stride Staked Osmo (STOSMO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stride Staked Osmo (STOSMO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STOSMO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STOSMO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STOSMO, explorează prețul în direct al tokenului STOSMO!

