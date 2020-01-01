Tokenomie pentru Stride Staked Juno (STJUNO) Descoperă informații cheie despre Stride Staked Juno (STJUNO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Stride Staked Juno (STJUNO) Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Pagină de internet oficială: https://www.stride.zone/

Tokenomie și analiză de preț pentru Stride Staked Juno (STJUNO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stride Staked Juno (STJUNO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 158.23K $ 158.23K $ 158.23K Ofertă totală: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Ofertă aflată în circulație: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 158.23K $ 158.23K $ 158.23K Maxim dintotdeauna: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Minim dintotdeauna: $ 0.091263 $ 0.091263 $ 0.091263 Preț curent: $ 0.091263 $ 0.091263 $ 0.091263 Află mai mult despre prețul tokenului Stride Staked Juno (STJUNO)

Tokenomie pentru Stride Staked Juno (STJUNO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stride Staked Juno (STJUNO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STJUNO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STJUNO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STJUNO, explorează prețul în direct al tokenului STJUNO!

Predicție de preț pentru STJUNO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STJUNO? Pagina noastră de predicție de preț pentru STJUNO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STJUNO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

