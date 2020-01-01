Tokenomie pentru Strategic Solana Reserve (SSR) Descoperă informații cheie despre Strategic Solana Reserve (SSR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Strategic Solana Reserve (SSR) $SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further. $SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further. Pagină de internet oficială: https://strategic-solana-reserve.com/ Cumpără SSR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Strategic Solana Reserve (SSR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Strategic Solana Reserve (SSR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.85M $ 5.85M $ 5.85M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.85M $ 5.85M $ 5.85M Maxim dintotdeauna: $ 0.01655851 $ 0.01655851 $ 0.01655851 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00584658 $ 0.00584658 $ 0.00584658 Află mai mult despre prețul tokenului Strategic Solana Reserve (SSR)

Tokenomie pentru Strategic Solana Reserve (SSR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Strategic Solana Reserve (SSR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SSR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SSR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SSR, explorează prețul în direct al tokenului SSR!

